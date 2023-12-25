Рудковская: «Если Валиева выступит еще на одной Олимпиаде, это будет первый такой кейс штаба Тутберидзе»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» высказалась о продолжительности карьеры российских фигуристок.

«У нас сейчас вообще ультра-си делают три девушки: Садкова, Петросян, Муравьева. А аксель тройной не делает никто, кроме Сони. Единственный человек, который его делал на моей памяти в таком возрасте, только Лиза Туктамышева, как я уже говорила. Задача тренерского штаба, чтобы наши девочки соревновались долго. Мы не хотим, чтобы они заканчивали в 15-16 лет. Мы хотим, чтобы они долго соревновались, как Евгений. Сейчас тенденция другая.

Если Камила выступит еще на одной Олимпиаде, просто браво! Она будет вторая после Иры Слуцкой. И это будет первый такой долгий спортивный кейс штаба Тутберидзе. С кем, как не с Камилой, его еще можно реализовать. Самый сложный путь, но он разрушит стереотип о недолгожительстве в спорте. Другой вопрос, как сложится ее будущее в истории с допингом. И какие в итоге будут санкции и будут ли вообще. Время покажет», — сказала Рудковская.

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