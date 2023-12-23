Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 19:45

Радионова: «Камила по своей натуре боец»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка России по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова в разговоре с «СЭ» высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на чемпионате России-2024.

«Даже если смотреть стартовый контент, то Петросян, понятное дело, если все делает, то выигрывает — это математика. Но Камила молодец, что вообще сейчас катается. Потому что девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования. А она находит в себе силы кататься и катается на высоком уровне. Хотя у нее сейчас и не очень легкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», — сказала Радионова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

По итогам чемпионата России-2024 в Челябинске Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.

Камила Валиева
0
Читайте также
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева рассказала, что попросит у Деда Мороза: «Здоровья и чтобы у близких было все хорошо. Материальное придет»

Радионова — о чемпионстве Мишиной и Галлямова: «Ребята на каком-то невероятном уровне»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости