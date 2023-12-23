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Сегодня, 19:42

Валиева рассказала, что попросит у Деда Мороза: «Здоровья и чтобы у близких было все хорошо. Материальное придет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева после завершения чемпионата России в Челябинске рассказала журналистам, что хотела бы попросить у Деда Мороза.

«Хочется попросить у Деда Мороза здоровья и чтобы у моих близких все было хорошо. Когда у близких что-то случается — это давит. Поэтому очень хочу, чтобы у всех моих родных все было все хорошо. Знаете, материальное придет, а здоровье — это самое главное, что нужно беречь», — сказала Валиева.

«Столько плакатов было в Челябинске и столько поддержки... Было безумно приятно, цветы не от кого-то конкретного, но это моя любовь, моя фан-группа. Это что-то родное и даже более приятное», — добавила Камила.

По итогам соревнований Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.

Фигурное катание
Камила Валиева
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