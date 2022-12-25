Появилось видео показательного выступления Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию

Софья Акатьева выступила с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

15-летняя спортсменка представила постановку под песню из мультипликационного фильма «Мулан».

Акатьева заняла первое место на чемпионате России в Красноярске, набрав 249,74 балла по сумме двух программ. Второй стала Камила Валиева, у нее 247,32 балла. Тройку призеров замкнула Елизавета Туктамышева (241,72).