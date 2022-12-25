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Сегодня, 14:48

Тарасова: «Чемпионат России показал все наши возможности. Прекрасные выступления во всех видах!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию.

«Только что прошел чемпионат страны. Я думаю, он показал наши все возможности. Прекрасные выступления во всех видах. И мальчики, и девочки, и пары — очень много хороших выступлений. Появилось много мальчишек, о которых я и не думала, что они могут бороться за звание чемпиона. А они катались прекрасно! Этот чемпионат такой созидательный. Видно, что участники чемпионата России работали очень много. У каждого видны успехи», — сказала Тарасова «СЭ».

На чемпионате России в женском одиночном катании победу одержала Софья Акатьева, в мужском — Евгений Семененко, в танцах на льду — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в соревновании пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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