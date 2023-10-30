Омск хочет принять чемпионат России по фигурному катанию

«G-Drive Арена», проводившая второй этап серии «Гран-при России» среди фигуристов, может принять один из ближайших чемпионатов России.

Об этом в разговоре с «СЭ» рассказала директор по маркетингу и коммерции хоккейного клуба «Авангард» Елена Шкиль.

«Мы обсуждали с федерацией прошедший этап «Гран-при», составы, и мы, Омск и «Авангард», естественно хотим больше звезд, мы хотим и готовы принять чемпионат России со всеми звездами. Готовы заявляться и провести суперчемпионат.

Сколько заработали на этапе? Цифру не назову, но знаем, что она сопоставима с очень хорошим хоккейным матчем. Так что это очень крутая история, с этим на нашей арене можно и надо работать. Наша основная задача была — привести людей, потому что последний турнир прошел в 1986 году. Александр Коган посмотрел на шоу Этери Тутберидзе, и тогда подумали, что можно собрать людей.

100 процентов, что даже без международных соревнований можно привлекать народ на российские старты. Есть огромный потенциал, которого раньше не было. Появляются новые арены. Сам бог велел проводить наши внутренние этапы на лучших аренах и привлекать зрителя комфортом. Он не всегда есть за границей. Россия точно круче Италии или Австрии в этом смысле.

Когда я как зритель и фанат ездила на финал «Гран-при ISU» в Турине, на другие соревнования, видела, какие плюсы и минусы там. Например, в Турине билеты на центральные места, на первые ряды за кучу денег, вместо сидений, как у нас, обычная бетонная ступенька, просто бетон и на ней лежали отдельные сидушки. Скромная минимальная еда, очень плохой доступ на арену — по двадцать минут очередь на вход. У нас все на порядок лучше: отношение к зрителю, сервисы, удобства.», — сказала Шкиль.

Этап «Гран-при России» в Омске прошел с 21 по 22 октября.