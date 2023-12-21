Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы спортивных пар на чемпионате России-2024.
Пара за свой прокат получила 83,01 балла.
Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 78,95 балла. Тройку сильнейших замыкают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,42).
Алена Косторная и Георгий Куница набрали 63,74 балла и занимают девятое место.
Произвольные программы пары представят в субботу, 23 декабря. Начало — в 12:30 по московскому времени.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Челябинск
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 83,01 балла
2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 78,95
3. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 76,42
4. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 75,85
5. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко — 75,68
6. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 73,82
7. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 72,77
8. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов — 71,47
9. Алена Косторная и Георгий Куница — 63,74
10. Майя Шегай и Игорь Шамшуров — 62,38