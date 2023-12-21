Козловский отреагировал на радостный пост Галлямова после их ошибки: «Может, это какой-то элемент медиалиги?»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после своего выступления с короткой программой на чемпионате России в Челябинске высказались о неоднозначной реакции Александра Галлямова на их выступление.

Галлямов, выступающий в дуэте с Анастасией Мишиной, выложил в своем Telegram-канале после проката Бойковой и Козловского несколько постов с интернет-мемами, которые позволяют судить о довольной реакции Александра. Бойкова допустила в прокате ошибку.

«Может, это какой-то элемент медиалиги. Мы не знаем, как это работает, не следим, не подписаны», — сказал Козловский.

«Честно говоря, нам это неинтересно», — добавила Бойкова.

За свое выступление Бойкова и Козловский набрали 78,95 балла и занимают промежуточное первое место. Мишина и Галлямов выйдут на лед в третьей разминке.