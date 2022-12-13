Марк Кондратюк готовится выступить на чемпионате России

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что олимпийский чемпион Марк Кондратюк готовится к выступлению на чемпионате России.

«Марк готовится к чемпионату России, планирует выступать», — сказал Коган ТАСС.

Ранее фигурист рассказал, что выступал на «Гран-при России», несмотря на боли в спине.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.