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13 декабря, 19:43

Акопова и Рахманин пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, пропустят чемпионат России из-за травмы спины у партнерши.

«К сожалению, травма все еще беспокоит. Мы не выступим на чемпионате России», — сказала Акопова ТАСС.

13 ноября Акопова и Рахманин снялись с соревнований перед произвольной программой на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

Соревновательная программа чемпионата России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Источник: https://tass.ru/sport/16583431
Карина Акопова/Никита Рахманин
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