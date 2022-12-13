Акопова и Рахманин пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, пропустят чемпионат России из-за травмы спины у партнерши.

«К сожалению, травма все еще беспокоит. Мы не выступим на чемпионате России», — сказала Акопова ТАСС.

13 ноября Акопова и Рахманин снялись с соревнований перед произвольной программой на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

Соревновательная программа чемпионата России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.