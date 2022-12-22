Кондратюк снялся с произвольной программы чемпионата России

Российский фигурист Марк Кондратюк снялся с произвольной программы чемпионата России в Красноярске. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте федерации — действующий чемпион России отсутствует в стартовом листе.

Ранее Кондратюк принял участие в короткой программе после травмы, но занял лишь 12-е место из 17, набрав 77,50 балла. Кондратюк недавно был выписан из больницы, где восстанавливался от повреждений спины.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал 22 декабря. Турнир продлится до 25 декабря.