Инна Гончаренко считает, что Туктамышева выступила в короткой программе на чемпионате России с особым шармом

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о выступлении фигуристок в короткой программе на Чемпионате России.

«Камила Валиева расстроила, я несколько растерялась, не ожидала от нее ошибки на акселе. Девочка растет, ей становится сложнее справляться с собой, но это соревнования, зато интересно. Очень рада, что Лиза просто выступала, вот это здорово, прямо видно, что спортсменка с удовольствием каталась, с таким шармом. Лиза просто красавица, она уступила, я думаю, за счет вращений, дорожки шагов.

Соня Акатьева была безукоризненна — тут особо нечего комментировать, кроме как пожелать ей откататься так же в произвольной программе. Мне обидно за Соню Самоделкину — особенно за этот каскад, который она сдвоила, ошибка на выезде с тройного акселя мне даже впечатления не испортила, она совсем не грубая была. Очень вырос уровень самих программ, как девочки их катают, огромное впечатление от Ксюши Синицыной, ее программа — это какой-то утонченный шедевр, она сложная, насыщенная движениями, шагами и эмоциями», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

По итогам короткой программы лидирует Софья Акатьева, которая набрала 85,59 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, у нее — 82,98 балла. На третьей позиции расположилась Софья Муравьева (79,96).