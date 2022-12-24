Фигуристки Яметова и Самоделкина столкнулись во время разминки на чемпионате России
Российские фигуристки Вероника Яметова и Софья Самоделкина столкнулись во время шестиминутной разминки перед выступлениями в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Самоделкина исполняла тройной лутц и налетела на катившуюся по льду Яметову. Вероника успел поймать соперницу.
После короткой программы обе идут рядом с шестеркой, которая попадет с высокой вероятностью в сборную на следующий сезон. И Яметова, и Самоделкина завоевывали медали «Гран-при России» в этом сезоне.
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