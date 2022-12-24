Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:58

Фигуристки Яметова и Самоделкина столкнулись во время разминки на чемпионате России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российские фигуристки Вероника Яметова и Софья Самоделкина столкнулись во время шестиминутной разминки перед выступлениями в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

Самоделкина исполняла тройной лутц и налетела на катившуюся по льду Яметову. Вероника успел поймать соперницу.

После короткой программы обе идут рядом с шестеркой, которая попадет с высокой вероятностью в сборную на следующий сезон. И Яметова, и Самоделкина завоевывали медали «Гран-при России» в этом сезоне.

Вероника Яметова
Софья Самоделкина
1
0
Читайте также
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Анастасия Мишина почти минуту плакала после объявления результатов произвольной программы среди пар на ЧР
Зинина о чемпионате России: «Что чувствую? Хочу спать»
Яметова — о столкновении на разминке с Самоделкиной: «Тренеры сказали, что работаю спасателем»
Иоланда Чен поделилась впечатлениями от женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию
«Меня вдохновил Месси». Невероятное окончание чемпионата России в парах — через слезы и крики
Появилось видео произвольной программы Тарасовой и Морозова на чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишина/Галлямов — о проигрыше на чемпионате России: «Сложно делать ошибки, но надо уметь»

Кондратюк объяснил, почему снялся с произвольной программы на чемпионате России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости