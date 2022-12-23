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Сегодня, 14:59

Семененко впервые в карьере стал чемпионом России, Гуменник — второй

Анна Горшкова
Корреспондент
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Евгений Семененко впервые в карьере стал чемпионом России в мужском одиночном катании.

19-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60.

Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла). Андрей Мозалев, который после короткой программы шел третьим, занял шестое место (267,90).

Фигурное катание

Чемпионат России

Красноярск

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко — 295,07

2. Петр Гуменник —295,07

3. Александр Самарин — 282,40

4. Дмитрий Алиев — 272,57

5. Артем Ковалев — 268,52

6. Андрей Мозалев — 267,90

7. Макар Игнатов — 261,07

8. Глеб Лутфуллин — 251,41

9. Иван Попов — 239,39

10. Матвей Ветлугин — 237,00

Фигурное катание
Александр Самарин
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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