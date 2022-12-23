Роднина отреагировала на решение Трусовой сняться с произвольной программы на чемпионате России

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение Александры Трусовой сняться с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за болезни.

«Спортсмен может болеть. Помимо Трусовой, думаю, там достаточно спортсменов, на кого можно посмотреть. Обидно. Больно. Но бывает!» — сказала Роднина «СЭ».

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова снялась из-за болезни с чемпионата России-2023 в Красноярске.

Одиночницы выступят с короткой программой сегодня, 23 декабря, 15.25 по московскому времени.