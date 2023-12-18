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Сегодня, 11:00

Чемпионат России по фигурному катанию: даты проведения

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет с 21 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет с 21 по 24 декабря. Турнир примет ледовая арена имени В. К. Белоусова «Трактор» в Челябинске.

Несмотря на то что чемпионат проходит в конце декабря 2023-го, в статистических справочниках он относится к следующему году. Поэтому турнир имеет официальное название — чемпионат России 2024 года.

Победителями турнира в прошлом году стали одиночники Евгений Семененко и Софья Акатьева, пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Подробную информацию о турнире читайте на нашем сайте.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию доступно в материале «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь, новости, статьи и спортсмены

Фигурное катание
Евгений Семененко
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Софья Акатьева
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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