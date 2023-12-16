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Сегодня, 20:37

Миронова и Устенко поменяли музыку в ритм-танце

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Тренер Елена Соколова рассказала о подготовке ее учеников Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к чемпионату России по фигурному катанию.

«Мы готовим много нового к чемпионату страны. Частично поменяли музыку в ритм-танце, соответственно, изменили и сам ритм-танец, потому что старые шаги и растанцовки шли немного вразнобой с новой музыкой. Получилось интересно, — цитирует Соколову «Газета.Ru». — Изначально мы взяли такие композиции, которые не были широко раскручены в Советском Союзе в 80-х и потом уже в России. Искали более знакомые мелодии. Не стали менять сразу, поскольку на тот момент многих спортсменов не видели, в частности зарубежных, хотели избежать повторов. Сейчас мы убедились, что ни у кого этих композиций нет, поэтому поменяли».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 21 по 23 декабря.

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Елена Соколова
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