Чемпионат России: список всех победителей и призеров в мужском одиночном катании

Евгений Семененко победил на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. Это вторая победа в карьере российского фигуриста: он также выигрывал в сезоне 2022/2023.

Рекордсменами в мужском одиночном катании по количеству побед является Евгений Плющенко: он побеждал 10 раз. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди мужчин.

Список всех победителей и призеров чемпионата России в мужском одиночном катании