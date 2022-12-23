Акатьева пояснила, что сказала бы Валиевой после ее четвертого места на чемпионате России

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свой прокат на чемпионате России и поделилась, что бы сказала Камиле Валиевой после ее четвертого места в короткой программе.

— Прокатом довольна, но есть, к чему стремиться — работать над вращениями и над дорожками. Завтра произвольная, настроюсь на нее. Сезон не окончен, но на данный момент это самый спокойный прокат. Все элементы выполнены хорошо.

— Как тебе прыжковый чемпионат России?

— Интересно. Понравилось — еще не выступала на таких соревнованиях, хотелось бы еще раз.

— Сказала бы какие-то слова Валиевой после ее не совсем удачного проката?

— Отношения хорошие, спокойно общаемся, на тренировках вместе. Конкретно перед произвольной ничего не хотела бы сказать. Просто катаем, выполняем поставленные цели. В основном думаю о своем прокате, Камила тоже. Необязательно что-то говорить.

Акатьева лидирует после короткой программы на чемпионате России. За свой прокат она получила 85,59 балла. Камила Валиева идет четвертой — 76,61 балла.