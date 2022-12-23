Авербух считает, что у Гуменника хорошие шансы стать чемпионом России
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что у фигуриста Петра Гуменника хорошие шансы на победу на чемпионате России.
22 декабря Гуменник занял первое место в короткой программе на турнире в Красноярске.
«Думаю, у Гуменника очень хорошие шансы на победу, он очень хорошо готов, он молод, у него много сил. Думаю, ему по силам чисто откатать произвольную программу», — цитирует Авербуха ТАСС.
Произвольную программу фигуристы продемонстрируют сегодня, 23 декабря. Начало — в 12.15 мск.
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 23 декабря
Источник: https://tass.ru/sport/16671951
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