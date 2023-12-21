Галлямов о постах после проката Бойковой и Козловского: «Интересно получилось, понравилось. Буду продолжать»

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Челябинске и рассказали о Telegram-канале Галлямова, где появились посты о прокате их соперников.

После неудачного проката Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в телеграм-канале Галлямова появились посты с радостным котом, играющим на пианино и заинтересованным взглядом.

«Главное достижение в короткой программе — это то, что мы справились с нервами и смогли выйти на лед, чтобы сделать все так, как натренировали. Наш второй этап «Гран-при» закончился давно, было время, чтобы и восстановиться, и возобновить подготовку. Отдохнули от соревнований, подготовились здорово. С Сашей Бойковой мы соревновались еще с детства, с одиночного катания. Так что это не ново, для нас, привычно. Любой вид спорта не может быть без конкуренции», — сказала Мишина.

«Мы действительно справились с нашим прокатом, довольны и тренеры порадовались. Завтра отдохнем и будем готовиться к произвольной программе. Я всегда на связи с нашей командой «Чисто Питер», переписываемся. У нас приятная атмосфера, замечательный коллектив, мы подружились действительно. Так что я рад какая у нас сформировалась команда.

Telegram-канал? Интересно, понравилось, продолжаю. Пока размялись, какую-нибудь гифку закинуть прикольно. Народу нравится. Посмеяться, разбавить атмосферу, все довольны. Посты все пишу я сам, пост с котиком радостным тоже я писал. Получилось забавно», — добавил Галлямов.

После короткой программы Мишина и Галлямов на первом месте, они набрали 83,01 балла. Бойкова и Козловский идут на второй строчке, у них 78,95 балла.

Пары выступят с произвольными программами в субботу, 23 декабря. Начало — в 12.35 (мск).