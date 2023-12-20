Коган — о судействе: «Будем делать все для того чтобы оценки были объективными»

Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске ответил на вопрос о судействе.

«Судейство — это достаточно сложный вопрос. Он касается субъективного вида спорта — фигурного катания на коньках. У нас в бригаде поэтому и сидят по девять судей, чтобы каждый мог высказать свое мнение. Говоря о субъективности, мы оценки анализируем, обсуждаем результаты каждого выступления, в каждой дисциплине. Много беседовали по этому поводу и будем делать все, чтобы оценки были по возможности максимально объективны», — сказал Коган.

Ранее после этапа «Гран-при России» в Омске с критикой судейства выступила Алена Косторная.