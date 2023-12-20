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Сегодня, 12:30

Коган — о Трусовой и Щербаковой: «Спорт — это живой организм. Каждый выбирает свой собственный путь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске рассказал о том, как повлияло на турнир отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Нет в списках и Туктамышевой, и Ягудина с Плющенко. Сихарулидзе вот здесь, но в другом качестве. Так что это вопрос не только ко мне. Вы должны представлять себе, что спорт — это живой организм. И каждый спортсмен выбирает свой собственный путь. Кто-то приостанавливает карьеру, кто-то ее прекращает. Такова жизнь. Каждый спортсмен, кого вы назвали или пропустили — это потеря, безусловно. Хочется, чтобы все здесь были.
Но мы видим, что интерес к фигурному катанию очень высок независимо от того, кто выступает очень высокий. Вы видели Кубок Первого канала по юниорам, там много уникальных спортсменов. Так что мы увидим еще много звезд, которые проявят себя в самое ближайшее время», — сказал Коган.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова приостановили карьеру и не выступали в соревнованиях этого сезона.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
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