В танцах снова жарко. Партнер дочери Тутберидзе говорит о допинге, Кацалапов наехал на журналиста и пошутил про миллион долларов

Что сказали российские фигуристы после ритм-танца.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Танцы. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 87.89

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 86.45

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.35

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 79.97

5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 77.99

6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75.83...

8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 73.32

Виктория Синицина/Никита Кацалапов, 1-е место

— Какие ощущения от проката?

Кацалапов: — Хороший прокат, мы довольны. Настроение, ощущения хорошие. Третий уровень за дорожку шагов? Это очень тонкий момент. У меня было ощущение, что сделал все прекрасно, выхожу — третий уровень. Так что тут нужно смотреть.

— Как спина?

— Все хорошо, и надеюсь, это первый и последний вопрос об этом.

— Выйдете ли на произвольную?

— А вы завтра к нам подойдите и спросите.

Синицина: — Шутка.

— Никита, почему вы выбрали такой костюм?

— Год Тигра же! У нас леопардовый цвет, да, но они тоже кошачьи. Мы смотрели летнюю Fashion Week, и там такие образы были. Такое мало кто берет. По-моему, стильно.

Синицина: — Наверное, было бы вульгарно надевать что-то леопардовое.

— А сколько стоит, знаете?

Кацалапов: — Мы не можем такое говорить. Миллион долларов. (Смеется.)

На пресс-конференции корреспондент «СЭ» задал вопрос о конкуренции между Синициной/Кацалаповым и Степановой/Букиным:

— Между вами было пять баллов на последнем чемпионате Европы, мира, России, сейчас — полтора. Александра, Иван, вас это воодушевляет? Виктория, Никита, вас это настораживает?

Кацалапов: — Ну что, я первый?

Букин: — Наверное, да.

Кацалапов: — Меня вот настораживают ваши вопросы.

— Почему?

— Потому что вы уже в миксте сейчас задали один нехороший. (Вопрос был: «Выйдете ли вы на произвольную программу?» — Прим. «СЭ»). Вы кто? (Смеется.)

— Дима Кузнецов, «Спорт-Экспресс».

— Ладно. На самом деле это отличная, абсолютно адекватная борьба. Мы не видели, к сожалению, как откатали ребята, но уверен, что очень хорошо, и, судя по ответам, у них действительно был лучший прокат. Мы также работали, не переставали, путь непростой, и травмы, и хорошие вещи происходят. Тем не менее мы с Викой движемся наверх. Это первый день соревнований. Отличная интрига для такого турнира. По-моему, все замечательно.

Букин: — Мне кажется, каждая команда идет вперед, все движутся к своей цели, конкуренция — это всегда отличный мотиватор. Мы всегда работаем, ребята, уверен, тоже всегда максимально выкладываются. Да, будет интересно.

Александра Степанова/Иван Букин, 2-е место

Степанова и Букин в микст-зоне немногословны.

— Мы сегодня первый раз на этом льду катаем, до этого всегда нам доставалась тренировочная арена. Качество льда просто прекрасное, отлично катилось, атмосфера очень теплая на трибунах, арена уютная.

Здоровье совсем не беспокоит, мы уже давно тренируемся в полном объеме, работаем с новыми силами. Спасибо за беспокойство.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин, 8-е место

Говорил только Глеб Смолкин, Диана произнесла лишь одно слово:

— Ощущения от дебюта неплохие. Можем лучше, знаем, где можно было сильнее, мощнее. На самом деле — везде. Для начала неплохо, но всегда хочется большего.

— 73,32 — это гораздо меньше, чем было в Варшаве — 81,30.

— Я бы не сравнивал с Варшавой, там был турнир серии В, а тут чемпионат Европы, предолимпийский старт для европейцев. Совсем разные вещи. Неплохие баллы, посмотрим, что остальные покажут. Мы не ориентируемся на этом турнире на оценки, это для нас не столь важно.

— Какая цель на этом турнире, какое место хотелось бы занять? Кроме традиционного желания показать максимум.

— Зря вы думаете, что кроме, это как раз самое важное. Есть судьи, их достаточно много, они будут меняться и перед произвольным танцем. Девять арбитров, три человека в техбригаде. Многие нас не видели в этом сезоне, многие помнят с юниорского чемпионата мира, а мы надеемся, что сейчас перед ними предстанет совсем другая пара — улучшенная, матерая. Задача — показать себя наилучшим образом, чтобы нас запомнили, о нас знали имели в виду.

— Волнения больше по сравнению с чемпионатом России?

— Тебе как? (Обращаясь к Диане.)

— Непонятно.

— Да, что-то среднее. Просто разные ощущения.

— В чем разница?

— Вот я сейчас сказал — уже думаю, что зря. Попытаюсь сейчас понять, не отвечу так быстро. Здесь мы чувствовали, что близко турниры, две недели — непривычно малая пауза.

— Как провели их?

— Остались в Москве, готовились у Этери Георгиевны [Тутберидзе] на катке. Тренировались с нашими парниками. С какими тренерами? У Этери Георгиевны, в частности, вся команда была, с Игорем [Шпильбандом] выходили на связь постоянно, онлайн, то есть он все отслеживал, какие-то прокаты ему отправляли с комментариями, каждый вечер созванивались, обсуждали. Времени немного, понимали, что изменить ничего мы не успеем, не успеем накатать, поэтому надо было привести себя в хорошую физическую форму. Перерыв у нас был три дня, не катались.

— Этери Георгиевна настраивала перед прокатом? На тренировке женщин ее не было.

— Она здесь была, да не знаю, выступления обычно не смотрит. Но здесь все время была. Мои родители не здесь, они в Питере, ситуация сейчас опасная.

— В фанатских кругах вас называют «Диана с Дэвисом», Илья Авербух даже допускал такое имя в эфире. Как относитесь?

— Нормально, с иронией. Абсолютно не обидно.

— Кого-то останетесь посмотреть?

— Да нет, у нас же чудный допинг, всегда с нами. (Видимо, Смолкин о допинг-контроле. — Прим. «СЭ») Поэтому посмотрим, как получится. Конечно, хотелось бы остаться, посмотреть российские пары, всегда за них болеем.