Фигурное катание
Чемпионат Европы
Статьи
Медальный зачет Календарь / результаты Новости Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

14 января, 23:55

Кондратюк — чемпион Европы, Семененко и Мозалев — мимо тройки. Почему итоги европейского первенства — не трагедия, а повод для оптимизма

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Даниэль Грассль и Денис Васильев потеснили россиян в борьбе за медали.

Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Итог
1. Марк Кондратюк (Россия) — 286,56
2. Даниэль Грассль (Италия) — 274,48
3. Денис Васильев (Латвия) — 272,08
4. Андрей Мозалев (Россия) — 265,69
5. Евгений Семененко (Россия) — 260,00
6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253,91

Три лидера, три дебютанта, три россиянина. Такое было промежуточное положение после короткой программы у мужчин. Первый день чемпионата Европы воплотил в реальность все мечты давно страждущих медалей от российских одиночников. 18-летние российские фигуристы Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко выступили практически идеально с двумя четверными. Никто из них сотню не пробил, остановились на 99 баллах. Но результат ошеломляющий, согласитесь? Где-то в Санкт-Петербурге наверняка вздрогнул один Михаил Коляда.

Справиться с нервами после таких выступлений было непросто. Особенно дебютантам. Особенно когда на кону стоят не только медали, но и путевки на Олимпийские игры. Нельзя забывать, что даже чемпиону России она не гарантировалась.

Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и&nbsp;Евгений Семененко. Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом Европы, Мозалев — четвертый, Семененко — пятый

Нервы и борьба Семененко

Евгений Семененко попал в Таллин решением тренерского совета. Как правило, на Европу после чемпионата страны почти всегда строго отправляли тройку призеров. А теперь сделали исключение. Женя идет путем Натана Чена, совмещая учебу в медицинском вузе и фигурное катание высокого уровня.

Не знаю, влияет ли конкретно этот факт на прокаты спортсмена в этом сезоне (он ведь еще и травму ребер привез в подарок с этапа «Гран-при» в Канаде), но произвольная у него второй раз подряд не задалась. Хоть и в стремлении выжать максимум отказать ему трудно.

На первом четверном сальхове — сразу плохой выезд. Это могло бы стать началом конца, но Семененко решил по-другому: просто превратил помарку в ойлер и прицепил к нему еще один сальхов. А что, мы и другие, более изощренные, сейвы в произвольной видели.

Дальше были «бабочка» на сальхове, неудачный четверной тулуп и еще ошибки по мелочам, но что тут главное — боролся Семененко до конца. Не получилось, и в итоге он пятый. Не сказать даже, что плохое место, просто после отставания от промежуточного первого в какие-то сотые балла это, конечно, расстраивает.

Ошибки и утонченность Мозалева

Андрей Мозалев, наоборот, не вошел в первоначальную заявку на чемпионат Европы — вместо него как раз заявили Семененко. И только после снятия Михаила Коляды фигурист выступил в Эстонии. Арена в Таллине уже была для него счастливой — почти два года назад Андрей стал на ней чемпионом мира среди юниоров. Сейчас же, на взрослом чемпионате Европы, Мозалев лидировал после короткой программы.

В произвольной многое спутал злосчастный четверной сальхов, который превратился в тройной в на старте программы, а по факту — и вовсе в двойной. Из-за него не был полностью засчитан каскад с ойлером. Далее из ошибок — недокруты на тройных акселях.

На этом, в общем-то, все. Андрей тоже пролетел мимо тройки, выиграв «деревянную медаль» и обогнав Евгения Семененко в итоге на 5 баллов. Но какой же он другой по сравнению с учеником Мишина!

Если Мозалев — это, скорее, мягкость, лиричность, утонченность, выверенность (таким он стал не сразу, это все наработки), то Семененко — невероятный «тащер» с большой экспрессивностью. Они совершенно разные, где-то еще выглядящие по-юниорски, но с большим потенциалом.

Марк Кондратюк. Год назад из-за него плакала Медведева, а сегодня — вся страна. Кондратюк вырвал у Коляды золото чемпионата России

Странности и золото Кондратюка

Единственным россиянином на пьедестале в итоге стал Марк Кондратюк, который, кстати, тоже откатался далеко не идеально. Надбавки за все элементы — невысокие, до сотни за технику он не дотянулся, были проблемы с выездами, небольшие недокруты. Но в катании Марка сразу видно, что он — художник.

Такие необычные по стилистике постановки, как у Кондратюка, может выкатать далеко не каждый. Их иногда даже можно назвать странными и непонятными, но, если присмотреться, можно почувствовать какую-то необычную притягательность в эмоциональности Марка.

Сегодня новым чемпионом Европы стал 18-летний парень из Москвы, который еще полтора месяца назад занял восьмую строчку на этапе «Гран-при». А два других дебютанта вошли в пятерку лучших. Я намеренно не говорю о том, что они выпали из тройки.

Если во всех остальных видах чемпионат Европы все больше напоминает второсортный турнир (я уже говорила, что это больше похоже на российский национальный чемпионат с приглашенными звездами), то в мужском одиночном катании борьба была на равных до последнего участника.

Чудес сегодня тоже хватало: почти чистые прокаты Владимира Литвинцева, друга чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева, четверной флип, лутц и риттбергер от Даниэля Грассля, квад сальхов в исполнении Дениса Васильева. Три человека набрали в произвольной за 180 баллов, один — 170 и целых пять — за 160. Фигурное катание в Европе умерло? Вот вам таблица чемпионата в Таллине, смотрите и изучайте.

А что же Михаил Коляда? Вероятно, все сомнения относительно его участия в Олимпиаде развеяны — с таким же прокатом, какой показали сегодня Семененко и Мозалев, он наверняка вошел бы в тройку. Кого отцеплять от сборной, непонятно — остается только ждать вердикта федерации.

Жаль будет любого из спортсменов, который в итоге не попадет в окончательную заявку олимпийской сборной. Тут можно вспомнить только одно: Коляда впервые поехал на чемпионат мира в 21 год. На Олимпиаду — почти в 23.

Кондратюку, Семененко и Мозалеву всего по 18, и для мужского одиночного это совсем юный возраст. У этих фигуристов есть характер — сейчас двоим из них может быть бесконечно обидно за такие прокаты, но у них есть все, чтобы брать медали. А еще здесь есть настоящая борьба, где судьи выставляют все недокруты и неверные ребра, но при этом не забывают поощрять спортсменов. И это тоже немаловажно.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
3
2
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Смерти нет. Это иллюзия, которую вбивают нам в голову». Василий Жиров был супербоксером, а теперь медитирует и верит в реинкарнацию
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
Грассль на русском языке поздравил Кондратюка с победой на чемпионате Европы
Семененко и Мозалев не справились с волнением, Кондратюк взял золото, в танцах лидируют Синицина и Кацалапов: кадры ЧЕ-2022
Алексей Ягудин: «Кондратюк достоин командника на Олимпиаде»
Произвольная программа Мозалева на чемпионате Европы. Видео
Произвольная программа Семененко на чемпионате Европы. Видео
Появилось видео произвольной программы Кондратюка на чемпионате Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева в порядке, Щербакова падает, Глейхенгауз шутит. Как российские фигуристки готовятся к произвольной программе чемпионата Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости