Кондратюк — чемпион Европы, Семененко и Мозалев — мимо тройки. Почему итоги европейского первенства — не трагедия, а повод для оптимизма

Даниэль Грассль и Денис Васильев потеснили россиян в борьбе за медали.

Фигурное катание. Чемпионат Европы.

Мужчины. Итог

1. Марк Кондратюк (Россия) — 286,56

2. Даниэль Грассль (Италия) — 274,48

3. Денис Васильев (Латвия) — 272,08

4. Андрей Мозалев (Россия) — 265,69

5. Евгений Семененко (Россия) — 260,00

6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253,91

Три лидера, три дебютанта, три россиянина. Такое было промежуточное положение после короткой программы у мужчин. Первый день чемпионата Европы воплотил в реальность все мечты давно страждущих медалей от российских одиночников. 18-летние российские фигуристы Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко выступили практически идеально с двумя четверными. Никто из них сотню не пробил, остановились на 99 баллах. Но результат ошеломляющий, согласитесь? Где-то в Санкт-Петербурге наверняка вздрогнул один Михаил Коляда.

Справиться с нервами после таких выступлений было непросто. Особенно дебютантам. Особенно когда на кону стоят не только медали, но и путевки на Олимпийские игры. Нельзя забывать, что даже чемпиону России она не гарантировалась.

Нервы и борьба Семененко

Евгений Семененко попал в Таллин решением тренерского совета. Как правило, на Европу после чемпионата страны почти всегда строго отправляли тройку призеров. А теперь сделали исключение. Женя идет путем Натана Чена, совмещая учебу в медицинском вузе и фигурное катание высокого уровня.

Не знаю, влияет ли конкретно этот факт на прокаты спортсмена в этом сезоне (он ведь еще и травму ребер привез в подарок с этапа «Гран-при» в Канаде), но произвольная у него второй раз подряд не задалась. Хоть и в стремлении выжать максимум отказать ему трудно.

На первом четверном сальхове — сразу плохой выезд. Это могло бы стать началом конца, но Семененко решил по-другому: просто превратил помарку в ойлер и прицепил к нему еще один сальхов. А что, мы и другие, более изощренные, сейвы в произвольной видели.

Дальше были «бабочка» на сальхове, неудачный четверной тулуп и еще ошибки по мелочам, но что тут главное — боролся Семененко до конца. Не получилось, и в итоге он пятый. Не сказать даже, что плохое место, просто после отставания от промежуточного первого в какие-то сотые балла это, конечно, расстраивает.

Ошибки и утонченность Мозалева

Андрей Мозалев, наоборот, не вошел в первоначальную заявку на чемпионат Европы — вместо него как раз заявили Семененко. И только после снятия Михаила Коляды фигурист выступил в Эстонии. Арена в Таллине уже была для него счастливой — почти два года назад Андрей стал на ней чемпионом мира среди юниоров. Сейчас же, на взрослом чемпионате Европы, Мозалев лидировал после короткой программы.

В произвольной многое спутал злосчастный четверной сальхов, который превратился в тройной в на старте программы, а по факту — и вовсе в двойной. Из-за него не был полностью засчитан каскад с ойлером. Далее из ошибок — недокруты на тройных акселях.

На этом, в общем-то, все. Андрей тоже пролетел мимо тройки, выиграв «деревянную медаль» и обогнав Евгения Семененко в итоге на 5 баллов. Но какой же он другой по сравнению с учеником Мишина!

Если Мозалев — это, скорее, мягкость, лиричность, утонченность, выверенность (таким он стал не сразу, это все наработки), то Семененко — невероятный «тащер» с большой экспрессивностью. Они совершенно разные, где-то еще выглядящие по-юниорски, но с большим потенциалом.

Странности и золото Кондратюка

Единственным россиянином на пьедестале в итоге стал Марк Кондратюк, который, кстати, тоже откатался далеко не идеально. Надбавки за все элементы — невысокие, до сотни за технику он не дотянулся, были проблемы с выездами, небольшие недокруты. Но в катании Марка сразу видно, что он — художник.

Такие необычные по стилистике постановки, как у Кондратюка, может выкатать далеко не каждый. Их иногда даже можно назвать странными и непонятными, но, если присмотреться, можно почувствовать какую-то необычную притягательность в эмоциональности Марка.

Сегодня новым чемпионом Европы стал 18-летний парень из Москвы, который еще полтора месяца назад занял восьмую строчку на этапе «Гран-при». А два других дебютанта вошли в пятерку лучших. Я намеренно не говорю о том, что они выпали из тройки.

Если во всех остальных видах чемпионат Европы все больше напоминает второсортный турнир (я уже говорила, что это больше похоже на российский национальный чемпионат с приглашенными звездами), то в мужском одиночном катании борьба была на равных до последнего участника.

Чудес сегодня тоже хватало: почти чистые прокаты Владимира Литвинцева, друга чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева, четверной флип, лутц и риттбергер от Даниэля Грассля, квад сальхов в исполнении Дениса Васильева. Три человека набрали в произвольной за 180 баллов, один — 170 и целых пять — за 160. Фигурное катание в Европе умерло? Вот вам таблица чемпионата в Таллине, смотрите и изучайте.

А что же Михаил Коляда? Вероятно, все сомнения относительно его участия в Олимпиаде развеяны — с таким же прокатом, какой показали сегодня Семененко и Мозалев, он наверняка вошел бы в тройку. Кого отцеплять от сборной, непонятно — остается только ждать вердикта федерации.

Жаль будет любого из спортсменов, который в итоге не попадет в окончательную заявку олимпийской сборной. Тут можно вспомнить только одно: Коляда впервые поехал на чемпионат мира в 21 год. На Олимпиаду — почти в 23.

Кондратюку, Семененко и Мозалеву всего по 18, и для мужского одиночного это совсем юный возраст. У этих фигуристов есть характер — сейчас двоим из них может быть бесконечно обидно за такие прокаты, но у них есть все, чтобы брать медали. А еще здесь есть настоящая борьба, где судьи выставляют все недокруты и неверные ребра, но при этом не забывают поощрять спортсменов. И это тоже немаловажно.