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Мария Бутырская назвала фаворитку чемпионата Европы по фигурному катанию

11:10
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в эстонском Таллине.

«С нашими девушками сейчас мало кто может сравниться, особенно в Европе. Если в мире еще есть какие-то конкуренты, то в Европе, понятное дело, что девочки будут разыгрывать между собой весь комплект медалей. Так как я бывшая спортсменка, то отдавать кому-то предпочтение будет некрасиво, но очень хороша сейчас Камила Валиева. Когда она катается, прыгает, ловлю себя на мысли: «А к чему здесь можно придраться?», она сейчас совершенство. И Аня, и Саша тоже достойны медалей и первых мест, но Камила пока показывает, что она недосягаемая. Это результат, а не мое мнение», — сказала Бутырская «СЭ».

Также Бутырская ответила на вопрос, насколько конкурентоспособна Анна Щербакова, в короткой программе которой отсутствует тройной аксель.

«Если Камила прыгает тройной аксель, а Аня его не делает, то она автоматически будет проигрывать — это уже арифметика. У Валиевой прыжки сейчас более стабильны. Но мы надеемся на лучшее, у нас еще есть время к февралю до Олимпийских игр. Чемпионат Европы — это проходящий старт, его, конечно, приятно выиграть, но не настолько он запоминающийся даже для самого спортсмена. Не надо к этому относиться, как к тренировочному старту, но дальше уже надо быть на 100% в форме для Игр. Там уже будет борьба, олимпийские медали очень ценны для всех спортсменов», — добавила Бутырская.

Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева Александра Трусова и Анна Щербакова.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры