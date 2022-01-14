Ягудин: «Семененко не справился с нервами»

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин признал неудачное выступление Евгения Семененко в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Минус один в гонке за медали. Не справился с нервами. Что тут лукавить. Он может это все, что не раз это демонстрировал.

Порой, когда так хочешь и понимаешь, что ты можешь... Хотелось, чтобы Мастер остался, а Маргарита ушла. К сожалению, несколько другой исход», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.