Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:42

Ягудин: «Семененко не справился с нервами»

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин признал неудачное выступление Евгения Семененко в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Минус один в гонке за медали. Не справился с нервами. Что тут лукавить. Он может это все, что не раз это демонстрировал.

Порой, когда так хочешь и понимаешь, что ты можешь... Хотелось, чтобы Мастер остался, а Маргарита ушла. К сожалению, несколько другой исход», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Алексей Ягудин
Евгений Семененко
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Смерти нет. Это иллюзия, которую вбивают нам в голову». Василий Жиров был супербоксером, а теперь медитирует и верит в реинкарнацию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семененко с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн произвольной программы мужчин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости