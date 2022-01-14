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Сегодня, 22:39

Семененко с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате Европы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Российский фигурист Евгений Семененко с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине.

Он исполнил каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, двойной сальхов (вместо четверного), ошибся на приземлении с четверного тулупа, сделал каскад тройной флип+двойной тулуп, тройной аксель+двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер.

Его общий результат — 260,00 баллов, на данный момент он на третьем месте.

Евгений Семененко
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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