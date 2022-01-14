Семененко с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате Европы

Российский фигурист Евгений Семененко с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине.

Он исполнил каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, двойной сальхов (вместо четверного), ошибся на приземлении с четверного тулупа, сделал каскад тройной флип+двойной тулуп, тройной аксель+двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер.

Его общий результат — 260,00 баллов, на данный момент он на третьем месте.