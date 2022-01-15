Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:00

Ягудин — о Щербаковой: «Лучшая на планете. И этим все сказано»

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Для вас только что выступала действующая чемпионка мира. Лучшая на планете. И этим все сказано. Даже не понимаю, как она это делает. Что творится на трибунах...

Анечка, браво. Когда все сделано абсолютно чистейшим образом, что еще сказать. Это было незабываемо. Это было круто, супер.

Сильная, волевая. Но в то же время очень хрупкая и женственная», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Алексей Ягудин
Анна Щербакова
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Особенный день». Синицина и Кацалапов поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы

Щербакова прыгнула четверной флип в произвольной программе на чемпионате Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости