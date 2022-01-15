Ягудин — о Щербаковой: «Лучшая на планете. И этим все сказано»

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Для вас только что выступала действующая чемпионка мира. Лучшая на планете. И этим все сказано. Даже не понимаю, как она это делает. Что творится на трибунах...

Анечка, браво. Когда все сделано абсолютно чистейшим образом, что еще сказать. Это было незабываемо. Это было круто, супер.

Сильная, волевая. Но в то же время очень хрупкая и женственная», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.