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Сегодня, 22:12

«Особенный день». Синицина и Кацалапов поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы, а также поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Наше второе золото ЧЕ! Ура! Сегодня для нас особенный день. Теперь полностью сосредоточимся на подготовке к Олимпийским играм.

Хотя кажется, что сейчас совсем нет сил, но это приятная усталость. А силы появятся, тем более с такой мощной поддержкой от вас! Ребята, спасибо! Столько добрых и важных слов вы пишите. Мы все читаем, все видим! Спасибо!" — написали Синицина и Кацалапов в Instagram.

Синицина и Кацалапов во второй раз в карьере победили на чемпионате Европы. До этого они побеждали в 2020 году.

Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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