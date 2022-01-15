Синицина и Кацалапов не стали отвечать, почему должны обыграть Пападакис и Сизерона на Олимпиаде

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов после выступления на чемпионате не стали отвечать на вопрос о конкуренции с французской танцевальной парой Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

Синицина: — Мы безумно рады сегодняшнему дню. Этот чемпионат Европы в Таллине останется в наших сердцах надолго.

Кацалапов: — Эта золотая медаль очень важна для нас. В преддверии Олимпиады этот чемпионат — огромная мотивация. Мы получили мощный заряд двигаться дальше. И я хочу сказать спасибо моей самой лучшей замечательной партнерше

Было несколько микромоментов, они, к счастью, никак не повлияли на уровни в программе, но я о них конкретно знаю, и нам нужно успеть это почистить, наработать. Перед Играми нужно еще полностью освободиться, открыться. Как Вика правильно сказала — проживать танец, а не работать.

Я не могу ответить на вопрос о том, за счет чего мы будем побеждать иностранных конкурентов. Нас оценивают судьи, специально обученные люди. Я очень самокритичный. Будем хорошо кататься — надеюсь, будет соответствующий результат, нас и оценивать будут хорошо, к этому мы и идем.

Синицина и Кацалапов одержали победу на чемпионате Европы. На втором месте еще один российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин.