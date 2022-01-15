Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:04

Синицина и Кацалапов не стали отвечать, почему должны обыграть Пападакис и Сизерона на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото AFP

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов после выступления на чемпионате не стали отвечать на вопрос о конкуренции с французской танцевальной парой Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

Синицина: — Мы безумно рады сегодняшнему дню. Этот чемпионат Европы в Таллине останется в наших сердцах надолго.

Кацалапов: — Эта золотая медаль очень важна для нас. В преддверии Олимпиады этот чемпионат — огромная мотивация. Мы получили мощный заряд двигаться дальше. И я хочу сказать спасибо моей самой лучшей замечательной партнерше

Было несколько микромоментов, они, к счастью, никак не повлияли на уровни в программе, но я о них конкретно знаю, и нам нужно успеть это почистить, наработать. Перед Играми нужно еще полностью освободиться, открыться. Как Вика правильно сказала — проживать танец, а не работать.

Я не могу ответить на вопрос о том, за счет чего мы будем побеждать иностранных конкурентов. Нас оценивают судьи, специально обученные люди. Я очень самокритичный. Будем хорошо кататься — надеюсь, будет соответствующий результат, нас и оценивать будут хорошо, к этому мы и идем.

Синицина и Кацалапов одержали победу на чемпионате Европы. На втором месте еще один российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

Виктория Синицина
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Никита Кацалапов
1
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянские танцоры рассказали о положительном тесте своего тренера. Они стояли на подиуме рядом с россиянами

Степанова и Букин: «Хотим участвовать в олимпийском командном турнире»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости