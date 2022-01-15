Итальянские танцоры рассказали о положительном тесте своего тренера. Они стояли на подиуме рядом с россиянами

Итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на пресс-конференции по завершении танцевального турнира на чемпионате Европы по фигурному катанию рассказали о положительном тесте на коронавирус своего тренера Барбары Фузар-Поли.

— Сегодня было кататься особенно тяжело. Наша тренер, Барбара Фузар-Поли, была протестирована позитивно на ковид и не смогла присутствовать. Впервые за 12 лет мы катались без нее, — сказал Фаббри.

Итальянцы заняли третье место на чемпионате, уступив двум российским парам — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Дмитрий Кузнецов