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Сегодня, 18:56

Итальянские танцоры рассказали о положительном тесте своего тренера. Они стояли на подиуме рядом с россиянами

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на пресс-конференции по завершении танцевального турнира на чемпионате Европы по фигурному катанию рассказали о положительном тесте на коронавирус своего тренера Барбары Фузар-Поли.

— Сегодня было кататься особенно тяжело. Наша тренер, Барбара Фузар-Поли, была протестирована позитивно на ковид и не смогла присутствовать. Впервые за 12 лет мы катались без нее, — сказал Фаббри.

Итальянцы заняли третье место на чемпионате, уступив двум российским парам — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Дмитрий Кузнецов

Коронавирус
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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