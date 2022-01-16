Радионова считает российский подиум на чемпионате Европы изначально очевидным раскладом

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на российский подиум на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Конечно, девчонки молодцы! Но, я думаю, это был очевидный расклад для наших спортсменок: три первых места. Хочется отметить Аню Щербакову за то, что она в очередной раз проявила свои бойцовские качества. В такой хрупкой, изящной девушке такой сильный характер. Конечно, Камила Валиева как всегда шикарна! На нее приятно смотреть. Саша Трусова борется и не убирает из программы четверные прыжки, всегда идет на максимум. Поражает высокий технический уровень наших фигуристок. Впечатления перед Олимпиадой хорошие. Конечно, были помарки, но еще есть время, чтобы все подредактировать. В любом случае, все наши девочки сейчас находятся в хорошей форме», — сказала Радионова «СЭ».

15 января россиянка Камила Валиева (259,06 балла) стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Анна Щербакова (237,42 балла) по итогам произвольной программы заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.