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Сегодня, 11:49

Волосожар: «Щербакова показала, что она лидер и может бороться за олимпийское золото»

Волосожар считает, что Щербакова может бороться за золото на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар подвела итоги женских соревнований на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

«Наши девочки очень сильные и морально, и физически, — приводит слова Волосожар «Чемпионат». — Справедливо ли кто и кого обошел решают судьи, но я очень рада за Анну Щербакову. Щербакова показала, что она лидер и может бороться за олимпийское золото. Камила Валиева — великая фигуристка. Мне нравится, как Валиева настраивается, не думает о наградах. В интервью Камила говорила, что самое главное для нее сам прокат. Ошибка в произвольной на тройном акселе была не очень серьезной. Это никак не убавит в ней уверенности. Наоборот, она будет стремиться к чистому прокату на Олимпиаде».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Первое место заняла Камила Валиева, второе — Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4577617-volosozhar-scherbakova-pokazala-chto-ona-lider-i-mozhet-borotsya-za-olimpijskoe-zoloto.html
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Татьяна Волосожар
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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