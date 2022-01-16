Волосожар: «Щербакова показала, что она лидер и может бороться за олимпийское золото»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар подвела итоги женских соревнований на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

«Наши девочки очень сильные и морально, и физически, — приводит слова Волосожар «Чемпионат». — Справедливо ли кто и кого обошел решают судьи, но я очень рада за Анну Щербакову. Щербакова показала, что она лидер и может бороться за олимпийское золото. Камила Валиева — великая фигуристка. Мне нравится, как Валиева настраивается, не думает о наградах. В интервью Камила говорила, что самое главное для нее сам прокат. Ошибка в произвольной на тройном акселе была не очень серьезной. Это никак не убавит в ней уверенности. Наоборот, она будет стремиться к чистому прокату на Олимпиаде».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Первое место заняла Камила Валиева, второе — Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.