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Сегодня, 13:21

Президент Татарстана поздравил Валиеву с победой на чемпионате Европы

Виктория Кравченко

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Instagram поздравил российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая стала победительницей на чемпионате Европы в Таллине.

«Наша юная землячка — чемпионка Европы! Молодец, Камила!» — написал Минниханов.

15 января россиянка Камила Валиева (259,06 балла) стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Анна Щербакова (237,42 балла) по итогам произвольной программы заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье. Туктамышева не принимала участия в соревнованиях.

Фигурное катание
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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