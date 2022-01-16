Президент Татарстана поздравил Валиеву с победой на чемпионате Европы

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Instagram поздравил российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая стала победительницей на чемпионате Европы в Таллине.

«Наша юная землячка — чемпионка Европы! Молодец, Камила!» — написал Минниханов.

15 января россиянка Камила Валиева (259,06 балла) стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Анна Щербакова (237,42 балла) по итогам произвольной программы заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье. Туктамышева не принимала участия в соревнованиях.