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Сегодня, 22:09

Радионова — о Щербаковой: «В произвольной, думаю, все встанет на свои места»

Радионова назвала причины неудачного выступления Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы
Екатерина Савостина
Корреспондент

Чемпионка России Елена Радионова прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы.

«Конечно, мы уже привыкли к тому, что наши девочки всегда на пьедестале, что у них всегда чистые прокаты, но все бывает, ничего страшного. Это пока только короткая программа, а в произвольной, думаю, все встанет на свои места. Что касается Ани Щербаковой, то после сложнейшего чемпионата России было не так много времени, чтобы снова набрать форму, но она делает свой максимум, делает все, что от нее зависит. Аня умеет собираться, что она уже не раз доказывала, и в произвольной программе она еще себя покажет.

Два сезона Аня была лидером, а это очень тяжело. Наш вид спорта еще раз доказывает — чем ты моложе, тем тебе легче, ведь ты еще не понимаешь некоторых моментов. А потом к тебе приходят титулы, звания, а вместе с ними и возрастные трудности, и груз ответственности, становится тяжелее и психически, и физически», — приводит слова Радионовой ТАСС.

Валиева лидирует после короткой программы. За прокат она набрала 90,45 балла. Александра Трусова идет на третьем месте (75,13). Анна Щербакова находится на четвертой позиции (69,05).

Источник: https://tass.ru/sport/13423031
Фигурное катание
Анна Щербакова
Елена Радионова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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