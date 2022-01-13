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Сегодня, 20:32

«Тоже ужинали с Тутберидзе?» Белорусский тренер раскритиковал судейство на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер белорусских одиночниц Олег Васильев остался недоволен судейством на чемпионате Европы в Таллине.

«Сафонова получила за каскад «3-3» 8,11 балла. Если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла, — приводит слова Васильева РИА «Новости Спорт». — А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи еще и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница — 0,4 балла.

Хочется задать вопрос Международному союзу конькобежцев (ISU) о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить: эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?

ISU каждый год тратит огромные деньги на обучение судей. Хочется спросить: и где результаты этого обучения?"

В короткой программе Анна Щербакова осталась без каскада из-за падения с тройного лутца, который она должна была исполнить вместе с тройным риттбергером.

За прокат россиянка получила 69,05 балла и занимает промежуточное четвертое место.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220113/figurnoe_katanie-1767743051.html
Фигурное катание
Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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