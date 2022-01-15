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Сегодня, 20:33

Попова: «Произвольный танец Степановой и Букина является новаторским»

Иван Шитик
Корреспондент

Победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова заявила, что хореография произвольного танца российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина является новаторской.

«Все наши пары молодцы. Была ошибка у Никиты [Кацалапова], во всем остальном шикарно. Хочется отметить произвольный танец Степановой и Букина. Он очень новаторский, необычный, хореография выделяется среди прочих пар», — сказала Попова ТАСС.

«Наверное, менять танцевальные дуэты в командных соревнованиях [на Олимпийских играх] можно, но необязательно. Сейчас мы видим, что Саша с Ваней тоже могут быть на уровне мировых лидеров», — добавила собеседница агентства.

В субботу Степанова и Букин стали вторыми на чемпионате Европы в Таллине. Выиграли соревнования Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Источник: https://tass.ru/sport/13438759
Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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