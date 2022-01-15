Попова: «Произвольный танец Степановой и Букина является новаторским»

Победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова заявила, что хореография произвольного танца российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина является новаторской.

«Все наши пары молодцы. Была ошибка у Никиты [Кацалапова], во всем остальном шикарно. Хочется отметить произвольный танец Степановой и Букина. Он очень новаторский, необычный, хореография выделяется среди прочих пар», — сказала Попова ТАСС.

«Наверное, менять танцевальные дуэты в командных соревнованиях [на Олимпийских играх] можно, но необязательно. Сейчас мы видим, что Саша с Ваней тоже могут быть на уровне мировых лидеров», — добавила собеседница агентства.

В субботу Степанова и Букин стали вторыми на чемпионате Европы в Таллине. Выиграли соревнования Виктория Синицина и Никита Кацалапов.