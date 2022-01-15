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Сегодня, 20:18

Сергей Новицкий: «Синицина и Кацалапов могут обойти Пападакис и Сизерона в борьбе за золото Олимпиады»

Евгений Петров
Корреспондент

Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий оценил шансы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в борьбе золотые медали в танцах на льду на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее они одержали победу на чемпионате Европы.

«У Виктории Синициной и Никиты Кацалапова сезон изначально получился довольно-таки сложным, — цитирует Новицкого RT. —  А потому эта победа на чемпионате Европы через преодоление в преддверие Олимпиады очень значима. Важно, что туда они поедут в звании чемпионов и с хорошим заделом».

По его словам, у Синициной и Кацалапова остается шанс завоевать золото на Олимпиаде в Пекине в борьбе с французским дуэтом Габриэла Папдакис/Гийом Сизерон.

«Да, Пападакис и Сизерон положили ради него все и в том числе не поехали на чемпионат Европы, — отметил он. Очная ставка с ними в Таллине нашим ребятам пошла бы только на пользу. В итоге на россиян все посмотрели, а французов никто не видел. Мы не знаем, в какой форме они находятся. И возникает большой вопрос: в состоянии ли они окажутся показать в Китае чемпионское катание?

Можно сидеть где-то и вести разговоры о золоте, которое само идет в руки, но так тоже не делается. А наших фигуристов в Эстонии увидели в том числе судьи, которые будут работать и на Играх. Поэтому я бы не стал заранее называть Пападакис и Сизерона фаворитами номер один. Наши ребята способны побороться и, уверен, сделают это".

Синицина и Кацалапов по сумме двух программ набрали 217,96 балла и стали двукратными чемпионами Европы. Серебряные медали завоевали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/949549-novickii-sinicina-kacalapov
Виктория Синицина
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Никита Кацалапов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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