Сергей Новицкий: «Синицина и Кацалапов могут обойти Пападакис и Сизерона в борьбе за золото Олимпиады»

Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий оценил шансы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в борьбе золотые медали в танцах на льду на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее они одержали победу на чемпионате Европы.

«У Виктории Синициной и Никиты Кацалапова сезон изначально получился довольно-таки сложным, — цитирует Новицкого RT. — А потому эта победа на чемпионате Европы через преодоление в преддверие Олимпиады очень значима. Важно, что туда они поедут в звании чемпионов и с хорошим заделом».

По его словам, у Синициной и Кацалапова остается шанс завоевать золото на Олимпиаде в Пекине в борьбе с французским дуэтом Габриэла Папдакис/Гийом Сизерон.

«Да, Пападакис и Сизерон положили ради него все и в том числе не поехали на чемпионат Европы, — отметил он. Очная ставка с ними в Таллине нашим ребятам пошла бы только на пользу. В итоге на россиян все посмотрели, а французов никто не видел. Мы не знаем, в какой форме они находятся. И возникает большой вопрос: в состоянии ли они окажутся показать в Китае чемпионское катание?

Можно сидеть где-то и вести разговоры о золоте, которое само идет в руки, но так тоже не делается. А наших фигуристов в Эстонии увидели в том числе судьи, которые будут работать и на Играх. Поэтому я бы не стал заранее называть Пападакис и Сизерона фаворитами номер один. Наши ребята способны побороться и, уверен, сделают это".

Синицина и Кацалапов по сумме двух программ набрали 217,96 балла и стали двукратными чемпионами Европы. Серебряные медали завоевали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20).