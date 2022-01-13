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Ковтун — о Валиевой: «В ее лице сошлось все, что только может быть на свете, как в совершенной фигуристке»

Ковтун в восторге от выступления Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы
Екатерина Савостина
Корреспондент

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун поделился эмоциями после выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Камила Валиева была невероятной, удивительной, потрясающей, — приводит слова Ковтуна «Чемпионат». — Самые лучшие слова — это все Камила. Что касается Щербаковой и Трусовой, то ошибки, которые были допущены в короткой программе — не фатальны. Отрывы ничтожно малы по сравнению с возможностями, которые могут продемонстрировать наши девочки в произвольной. Ничего плохого не случилось.

Валиева — как будто вообще немножко другая лига от всех. Невозможно круто! В лице Камилы сошлось все, что только может быть на свете, как в совершенной фигуристке. Также очень рад за Луну Хендрикс — она очень долго шла к таким результатам. Не стоит забывать, что помимо наших, есть еще и другие. Но наши, конечно, лучше всех».

Валиева лидирует после короткой программы. За прокат она набрала 90,45 балла. Александра Трусова идет на третьем месте (75,13). Анна Щербакова находится на четвертой позиции (69,05).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4574785-kak-budto-drugaya-liga-kovtun-o-rezultatah-valievoj-v-korotkoj-programme-na-che.html
Фигурное катание
Камила Валиева
Максим Ковтун
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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