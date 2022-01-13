Лайшев: «Жаль, что Хендрикс сместила Трусову и Щербакову, но им не надо было падать»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление россиянок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Жаль, что Луна Хендрикс сместила Сашу с Аней, но им не надо было падать. Если говорить в целом, то о Валиевой и говорить нечего. Молодец, умница. Но мы привыкли уже пьедесталы забирать. Все равно поздравляем и Тутберидзе, и Дудакова с днем рождения. Нужно ли девочкам рисковать в произвольной, учитывая результаты в короткой программе? Надо настроиться, они бойцы, занимаются в школе «Самбо-70», а это главное», — сказал Лайшев «СЭ».

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.