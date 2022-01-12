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В ФФККР заявили об отсутствии положительных тестов на коронавирус в сборной России

10:18
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» заявил, что все российские спортсмены по прилету в Таллин сдали отрицательный тест на коронавирус.

«У наших спортсменов все в порядке. Все сдали отрицательные тесты», — сказал Коган «СЭ».

Ранее российская фигуристка Камила Валиева в своем приватном аккаунте в Instagram написала, что у людей рядом с ней положительные тесты на коронавирус.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине (Эстония).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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