Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы женщин

В четверг, 13 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Начало — 12:15. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Все три российские фигуристки выйдут на лед в заключительной, шестой, разминке. Камила Валиева выступит предпоследней из 36 фигуристок (ориентировочно в 17:42), Анна Щербакова — 32-й (17:23), а Александра Трусова — 31-й (17:17).

Турнир одиночниц в короткой программе закроет Луна Хендрикс из Бельгии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 13 января