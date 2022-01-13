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Сегодня, 11:14

Роднина оценила короткие программы российских пар на чемпионате Европы

Роман Шишов
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила короткие программы российских пар на чемпионате Европы.

«Короткая программа — это прежде всего психика. Во вторую очередь — стабильность, — цитирует «Чемпионат» Роднину. — То, что наши пары показали... Конечно, там нет основных конкурентов — российские фигуристы соревновались между собой. Самое главное, они показали стабильность — были выполнены все элементы, справились со всей сложностью. Справились и со своим психическим состоянием — для Тарасовой и Морозова это было проблемой последних двух лет».

Напомним, россияне показали лучшие результаты: первыми стали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третьими — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4574211-irina-rodnina-ocenila-korotkie-programmy-rossijskih-par-na-chempionate-evropy.html
Ирина Роднина
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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