Роднина оценила короткие программы российских пар на чемпионате Европы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила короткие программы российских пар на чемпионате Европы.

«Короткая программа — это прежде всего психика. Во вторую очередь — стабильность, — цитирует «Чемпионат» Роднину. — То, что наши пары показали... Конечно, там нет основных конкурентов — российские фигуристы соревновались между собой. Самое главное, они показали стабильность — были выполнены все элементы, справились со всей сложностью. Справились и со своим психическим состоянием — для Тарасовой и Морозова это было проблемой последних двух лет».

Напомним, россияне показали лучшие результаты: первыми стали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третьими — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.