Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн короткой программы женщин

В четверг, 13 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Начало — в 12.15. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

В составе сборной России выступают Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова.

Первая разминка

1. Альдис Кара Бергсдоуттир (Исландия)

2. Майя Сёренсен (Дания)

3. Синем Пекдер (Турция)

4. Александра Микаэла Филкова (Словакия)

5. Александра Головкина (Литва)

6. Тейлор Моррис (Израиль)

Вторая разминка

7. Йенни Сааринен (Финляндия)

8. Наташа Маккей (Великобритания)

9. Антонина Дубинина (Сербия)

10. Анастасия Губанова (Грузия)

11. Регина Шерманн (Венгрия)

12. Марилена Китромилис (Кипр)

Третья разминка

13. Ясмин Кимико Ямада (Швейцария)

14. Линдсай ван Зюндерт (Голландия)

15. Линнеа Кильсанн (Норвегия)

16. Анете Лаце (Латвия)

17. Оона Оунасвуори (Финляндия)

18. Марина Пиредда (Италия)

Четвертая разминка

19. Даша Грм (Словения)

20. Лара Наки Гутманн (Италия)

21. Леа Серна (Франция)

22. Ольга Микутина (Австрия)

23. Юсефин Тайегорд (Швеция)

24. Элишка Бржезинова (Чехия)

Пятая разминка

25. Николь Шотт (Германия)

26. Виктория Сафонова (Беларусь)

27. Алексия Паганини (Швейцария)

28. Ева Лотта Киибус (Эстония)

29. Нина Петрокина (Эстония)

30. Александра Фейгин (Болгария)

Шестая разминка

31. Александра Трусова (Россия) — 17.17

32. Анна Щербакова (Россия) — 17.23

33. Екатерина Куракова (Польша)

34. Екатерина Рябова (Азербайджан)

35. Камила Валиева (Россия) — 17.42

36. Луна Хендрикс (Бельгия)

Q — квалифицировалась в произвольную программу

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 13 января