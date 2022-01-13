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Сегодня, 18:11

«Эти русские такие сильные!» Бельгийка, обыгравшая Трусову и Щербакову, расплакалась перед журналистами

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не смогла сдержать слез после выступления в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Я очень удивлена, не могу поверить! Почему не могу? Эти русские девочки такие сильные! (плачет) Я никогда не получала таких баллов. Очень счастлива», — сказала Хендрикс со слезами на глазах.

22-летняя Хендрикс набрала 76,25 балла и проиграла в короткой программе только Камиле Валиевой, которая установила мировой рекорд (90,45 балла).

Фигурное катание
Луна Хендрикс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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