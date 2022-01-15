Глеб Смолкин: «Рано говорить, что Тутберидзе стала тренером танцоров. Нам не пять лет, настраиваемся сами»

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о роли Этери Тутберидзе в подготовке танцевальной пары к чемпионату Европы.

— В начале января вы работали в «Хрустальном». Какую роль в подготовке сыграла Этери Тутберидзе?

— Скорее она сыграла роль тонизирующую и более детализированную, поскольку мы были в Москве без своего основного тренера. Этери Георгиевна помогала нам придать лоска, какой-то точности в движениях, в характере танца. Всегда полезно получить какое-то мнение со стороны. Тем более, от одного из лучших специалистов мира.

— Владимир Морозов на пресс-конференции сказал, что теперь Этери Георгиевна стала тренером пар. Можно ли говорить, что теперь она стала тренером танцоров?

— Пока рано. Не совсем по этой причине имеем к ней отношение. Она больше курирует где-то подсказывает. Нам же тоже хочется обратной связи, не только от своей команды, но и от других людей, это важно.

— Какие-то советы по настрою, а не по технике танцев, дает?

— Нет, не советует. Мы прекрасно понимаем, как надо себя настраивать, нам не по пять лет, мы достаточно большое время катаемся и достаточно взрослые люди, чтобы себя по возможности максимально настроить и друг друга. Да все понимают. Сложность, что это надо сделать.

За произвольный танец пара набрала 113,29 балла. По сумме выступлений они получили 186,61 балла.