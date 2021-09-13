У России снова требуют антидопинговую базу. До «часа икс» остался всего год

Независимый эксперт предупреждает о возможности продления санкций в отношении российского спорта.

До 22 декабря 2022 года Россия должна выдать Всемирному антидопинговому агентству полную и нескорректированную версию электронной базы данных Московской лаборатории. Без этого российский спорт, скорее всего, не будет восстановлен в правах, и наша страна не получит флага на Олимпийских играх.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который вопреки мнению ВАДА ограничил санкции против России двумя годами, многие восприняли скорее как нашу победу. Сейчас до истечения срока наказания остается чуть больше года и всего одна Олимпиада — зимняя 2022 года в Пекине. Есть мнение, что в декабре 2022-го снятие санкций России произойдет автоматически. И уже на следующих летних Играх в Париже мы будем выступать с флагом и гимном. Однако это не так.

CAS выдвинул жесткие условия, без выполнения которых нам грозит очередной круг наказаний и судов. Одно из ключевых — выдача полной версии электронной базы LIMS. Напомним, до сих пор Россия передала Всемирному агентству только тот вариант, который за границей признали скорректированным, — за что, собственно, и были введены санкции. Теперь ВАДА ждет от нас «аутентичной версии». Что не мешает агентству наказывать отдельных спортсменов уже сейчас — на основании копий, полученных при помощи информаторов.

Ситуацию для «СЭ» прокомментировал Сергей Илюков — один из самых известных в мире экспертов по антидопингу, в настоящее время являющийся членом Наблюдательного совета РУСАДА.

Решение суда должно было быть выполнено еще вчера

— Недавно на самом высоком уровне было объявлено о том, что РУСАДА выполнило финансовые обязательства перед ВАДА, а российская антидопинговая программа — одна из самых жестких в мире. Вы согласны? — вопрос Илюкову.

— Прежде всего, тот факт, что первые лица государства высказываются о проблемах РУСАДА, говорит о степени значимости этих проблем для страны. И это не может не вызывать уважения. Но я бы пока воздержался от оценок на основании только тех цитат, которые мы видели в СМИ. Но при этом хочу заострить внимание на том, что вопрос передачи базы данных LIMS со стороны России до сих пор не решен. Хотя решение суда было принято почти год назад.

— Передача аутентичной версии электронной базы данных Московской лаборатории — одно из условий восстановления РУСАДА в 2022 году. Есть дедлайн, до которого мы должны передать базу?

— Как такового дедлайна не называлось. Но, по-моему, тут должна идти речь не о дедлайнах, а об исполнении решения суда. И в таком случае это должно было быть сделано еще вчера. Сейчас, наверное, всем кажется, что хуже ситуация с российским спортом уже быть не может. И мне меньше всего хочется быть тем человеком, кто будет напоминать, что снизу еще могут постучать. Именно поэтому я хочу обратить внимание на проблемный вопрос именно сейчас, когда еще есть возможность направить поток событий в надлежащее русло.

Тяжелая ситуация может затянуться

— Как вы вообще сейчас оцените текущую деятельность РУСАДА?

— Тут нужно обозначить, что в меру условностей участия в работе Наблюдательного совета РУСАДА я могу давать комментарии, оперируя только общедоступными данными. При этом я не являюсь сотрудником РУСАДА или ВАДА, что и определяет мою автономность. Что я думаю о текущей работе Наблюдательного совета? Знаете, несколько лет назад в Лахти, где я живу, приезжала на гастроли труппа Мариинского театра. Я несильно понимаю в балете, но, глядя на выступление с точки зрения спортивного врача — на координацию движений, пластику, чувство ритма, толчковую работу ног, — я получил огромное эстетическое удовольствие. И точно так же в Набсовете РУСАДА: не будучи юристом, я получаю удовольствие от сотрудничества с коллегами и, в частности, от высочайшего профессионализма, который показывает Тамара Шашихина (председатель, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России. — Прим. «СЭ» ). Не умаляя заслуг других коллег по Совету.

- Почему недавно Наблюдательный совет не утвердил ни одну из трех предложенных кандидатур на должность нового генерального директора?

— При всей деликатности работу РУСАДА, которое проводило этот конкурс, я оставлю без комментариев. И если вы меня спросите, можно ли сравнить эту работу с тем же самым балетом, я скажу: отнюдь . Помимо финансовых обязательств и выдачи LIMS, одним из ключевых требований для восстановления РУСАДА являются выборы нового независимого генерального директора. Это должен быть лидер, способный развивать организацию в независимом ракурсе. Появление такого человека и, как следствие, независимой антидопинговой организации прежде всего в интересах российской стороны.

Для меня очевидно, что независимость и эффективность работы антидопингового агентства — это в первую очередь лакмусовая бумажка качества работы системы спортивной подготовки в России. Это внутренний контроль оправдываемости вкладываемых средств, а также интеллектуальной и организационной составляющих системы, которые во многом предопределяют результат. Попытки компрометировать работу антидопинговой организации — это недальнозоркое деяние, и последствия подобной практики мы наблюдаем сейчас. Хочется верить, что спортивный истеблишмент, регулирующий данную область, понимает это. Мне кажется, сейчас мы находимся в ситуации, которая не устраивает никого.

— Остается около года до истечения срока санкций по решению Спортивного арбитражного суда. Если за это время не вернут LIMS и не появится независимый генеральный директор — Россию не восстановят и не вернут флаг?

— Используя полюбившуюся мне аналогию с балетом, думаю, что первый антракт, когда возможно будет составить какое-то впечатление и что-то обсудить с заинтересованными сторонами, произойдет в конце этого года. К этому времени у РУСАДА должен появиться новый генеральный директор.

— Как РУСАДА может повлиять на выдачу LIMS — у агентства же физически нет этой базы и никогда не было? Без передачи базы Россия статус точно не получит?