«Тампа» на выезде обыграла «Нью-Джерси», команды забросили на двоих 13 шайб
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нью-Джерси» со счетом 8:5.
В составе «Лайтнинг» 4 (3+1) очка набрал Брэндон Хэгел, 3 (1+2) очка у Янниса Мозера, дубль оформил Виктор Хедман, еще по голу забили Брэйден Пойнт и Джейк Гюнцель, Энтони Сирелли оформил ассистентский покер, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.
У «Дэвилз» дубль оформил Тимо Майер, еще по шайбе забросили Джек Хьюз, Натан Бастиан и Стефан Ноесен.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 5:8 (1:1, 1:5, 3:2)
Голы: Д. Хьюз — 2 (Братт, Палат), 11:02 — 1:0. Пойнт — 4 (бол., Чирелли, Кучеров), 14:09 — 1:1. Майер — 3 (Д. Хьюз), 20:51 — 2:1. Хедман — 1 (Мозер, Гюнцель), 27:34 — 2:2. Хагель — 3 (Чирелли, Пербикс), 29:27 — 2:3. Хагель — 4 (Джики, Чирелли), 33:01 — 2:4. Хагель — 5 (Лиллеберг, Чирелли), 35:53 — 2:5. Хедман — 2 (Хагель, Мозер), 37:28 — 2:6. Бастиан — 2 (Лазар), 42:56 — 3:6. Майер — 4 (бол., Татар, Немец), 45:24 — 4:6. Гюнцель — 2 (бол.), 45:48 — 4:7. Мозер — 2 (мен., Пол), 49:19 — 4:8. Ноесен — 3 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 52:45 — 5:8.
Вратари: Аллен — Йоханссон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (7+15+11) — 37 (17+13+7).
Наши: Мисюль (12.23/0/-1) — Кучеров (18.00/3/0).
23 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|- : -
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|- : -
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -