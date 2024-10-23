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«Тампа» на выезде обыграла «Нью-Джерси», команды забросили на двоих 13 шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нью-Джерси» со счетом 8:5.

В составе «Лайтнинг» 4 (3+1) очка набрал Брэндон Хэгел, 3 (1+2) очка у Янниса Мозера, дубль оформил Виктор Хедман, еще по голу забили Брэйден Пойнт и Джейк Гюнцель, Энтони Сирелли оформил ассистентский покер, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

У «Дэвилз» дубль оформил Тимо Майер, еще по шайбе забросили Джек Хьюз, Натан Бастиан и Стефан Ноесен.

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«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 5:8 (1:1, 1:5, 3:2)

Голы: Д. Хьюз — 2 (Братт, Палат), 11:02 — 1:0. Пойнт — 4 (бол., Чирелли, Кучеров), 14:09 — 1:1. Майер — 3 (Д. Хьюз), 20:51 — 2:1. Хедман — 1 (Мозер, Гюнцель), 27:34 — 2:2. Хагель — 3 (Чирелли, Пербикс), 29:27 — 2:3. Хагель — 4 (Джики, Чирелли), 33:01 — 2:4. Хагель — 5 (Лиллеберг, Чирелли), 35:53 — 2:5. Хедман — 2 (Хагель, Мозер), 37:28 — 2:6. Бастиан — 2 (Лазар), 42:56 — 3:6. Майер — 4 (бол., Татар, Немец), 45:24 — 4:6. Гюнцель — 2 (бол.), 45:48 — 4:7. Мозер — 2 (мен., Пол), 49:19 — 4:8. Ноесен — 3 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 52:45 — 5:8.

Вратари: Аллен — Йоханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (7+15+11) — 37 (17+13+7).

Наши: Мисюль (12.23/0/-1) — Кучеров (18.00/3/0).

23 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 7 3 4 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Торонто 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Бостон 6 3 3 7
5 Баффало 8 3 5 7
6 Оттава 5 3 2 6
7 Монреаль 7 2 5 5
8 Детройт 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 5 0 10
2 Миннесота 6 4 2 10
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4 Юта 6 4 2 9
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 6 2 4 4
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
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