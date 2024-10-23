«Тампа» на выезде обыграла «Нью-Джерси», команды забросили на двоих 13 шайб

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нью-Джерси» со счетом 8:5.

В составе «Лайтнинг» 4 (3+1) очка набрал Брэндон Хэгел, 3 (1+2) очка у Янниса Мозера, дубль оформил Виктор Хедман, еще по голу забили Брэйден Пойнт и Джейк Гюнцель, Энтони Сирелли оформил ассистентский покер, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

У «Дэвилз» дубль оформил Тимо Майер, еще по шайбе забросили Джек Хьюз, Натан Бастиан и Стефан Ноесен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 5:8 (1:1, 1:5, 3:2)

Голы: Д. Хьюз — 2 (Братт, Палат), 11:02 — 1:0. Пойнт — 4 (бол., Чирелли, Кучеров), 14:09 — 1:1. Майер — 3 (Д. Хьюз), 20:51 — 2:1. Хедман — 1 (Мозер, Гюнцель), 27:34 — 2:2. Хагель — 3 (Чирелли, Пербикс), 29:27 — 2:3. Хагель — 4 (Джики, Чирелли), 33:01 — 2:4. Хагель — 5 (Лиллеберг, Чирелли), 35:53 — 2:5. Хедман — 2 (Хагель, Мозер), 37:28 — 2:6. Бастиан — 2 (Лазар), 42:56 — 3:6. Майер — 4 (бол., Татар, Немец), 45:24 — 4:6. Гюнцель — 2 (бол.), 45:48 — 4:7. Мозер — 2 (мен., Пол), 49:19 — 4:8. Ноесен — 3 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 52:45 — 5:8.

Вратари: Аллен — Йоханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (7+15+11) — 37 (17+13+7).

Наши: Мисюль (12.23/0/-1) — Кучеров (18.00/3/0).

23 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.