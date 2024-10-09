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Допинг

9 октября, 15:03

Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год

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Вита Семеренко.
Фото Global Look Press

Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал биатлонистку Виту Семеренко на год за нарушение антидопинговых правил, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Срок дисквалификации 38-летней спортсменки отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Вита Семеренко. Олимпийская чемпионка из сборной Украины отстранена антидопинговыми службами. Печальный финал карьеры

Олимпийскую чемпионку Сочи-2014 в эстафете признали виновной в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года.

Кроме золота в активе Семеренко бронза Игр-2014 в спринте. Также на ее счету два серебра и пять бронзовых наград чемпионатов мира.

Источник: ТАСС
Вита Семеренко
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